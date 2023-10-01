Российский фигурист нашел способ кататься под Rammstein

Вице-чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сохранил в своей короткой программе музыку немецкой группы Rammstein из песни Sonne.

Однако теперь слова в ней будут звучать на русском языке, а не на немецком, сообщил «Матч ТВ» сообщил композитор Александр Гольдштейн. Для этого спортсмен заменил оригинал на кавер от группы Radio Tapok.

«Я наложил на новую музыку скрипку, которая была в старом варианте, но отсутствовала в новом. После этого весь трек почистил, отшлифовал и заполировал, так как на мое ухо все было недостаточно аккуратно», — уточнил Гольдштейн.

Гуменник 16 сентября не смог показать на контрольных прокатах сборной свою короткую программу под музыку Rammstein, которую готовил четыре месяца. Этото произошло изза письма с жалобой, которое было направлено в Минспорт из-за «непатриотичности» выбора музыки.