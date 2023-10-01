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Кадыров оценил состояние своего здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «абсолютно здоров», об этом политик рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я абсолютно здоровый, а они уже ролики показывают, как меня хоронят», — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, люди, которые распространяют негативные сообщения о его здоровье, «хотят уничтожить наше государство, народы, религии».

В ответ Кадыров пообещал «уничтожить всех шайтанов» и «навести порядок» на Украине, в Польше и других государствах, которые «мешают жить нашим гражданам».

В сентябре ряд телеграмм-каналов сообщали, что из-за обострения болезней Кадыров находится в тяжелом состоянии в московской больнице. Позднее глава Чечни пояснил, что прилетал в больнице к своему дяде.

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Политика #Россия
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