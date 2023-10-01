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Названо самое мощное российское оружие в зоне спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» являются самым мощным оружием российской армии, которое она применяет в ходе спецоперации на Украине.

«Искандеры» практически неуязвимы для имеющихся у Киева средств противовоздушной обороны, заявил российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью изданию «Лента.ру».

«На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное», — уточнил Матвийчук, подчеркнув, что данные комплексы — последнее слово отечественного ракетостроения.

Эксперт уточнил, что поразить подобные ракетные комплексы можно только на земле. Однако для этого их придется сначала найти. «Искандеры» оснащены электронными средствами маскировки, которые не позволяют украинским войскам обнаружить технику.

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Оборона #Оружие
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