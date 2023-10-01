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Заработали новые правила для банковских переводов

Источник:
Sibnet.ru
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Российские банки с 1 октября обязаны использовать только отечественные сервисы для внутренних денежных переводов, соответствующее решение Банка России вступило в силу.

Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также через Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

Данное правило не распространяется на трансграничные переводы и некоторые операции с электронными средствами платежа. Ограничение было утверждено Центробанком в марте этого года.

Ряд российских банков отключили от SWIFT для международных переводов после начала российской спецоперации на Украине. Запад рассчитывал, что отключение от системы «заблокирует российский экспорт и импорт».

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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

physx

Нет, вы что, мы не против России, но поддерживаем антироссийские санкции🤔

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

scorpion2777

Да и Бог с ними, с убогими, отреклись и отреклись, Россия не почувствовала.