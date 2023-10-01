Заработали новые правила для банковских переводов

Российские банки с 1 октября обязаны использовать только отечественные сервисы для внутренних денежных переводов, соответствующее решение Банка России вступило в силу.

Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также через Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

Данное правило не распространяется на трансграничные переводы и некоторые операции с электронными средствами платежа. Ограничение было утверждено Центробанком в марте этого года.

Ряд российских банков отключили от SWIFT для международных переводов после начала российской спецоперации на Украине. Запад рассчитывал, что отключение от системы «заблокирует российский экспорт и импорт».