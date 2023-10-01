Раскрыты планы Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин планирует провести свой день рождения за работой. Главе государства 7 октября исполняется 71 год.

Пока что точного графика нет, однако Путин может работать в предстоящую субботу в Москве, Петербурге или Сочи, пишет телеграм-канал Shot. При этом точно известно, что Путин не поедет в свой день рождения в сибирскую тайгу, как, например, в 2019 году.

В прошлом году белорусский президент Александр Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор Belarus 1523.3. Он уточнил, что на таком тракторе нередко работает в Белоруссии, машина для Путина была ручной сборки.

Также Путина с днем рождения по телефону в прошлом году поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза.