Социолог заявил о 20 миллионах «ушедших в себя» россиян после СВО

«Столичная Россия» в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине ушла в себя и делает вид, что ничего не изменилось, считает глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Для одних операция стала долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться. Для других — шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Для третьих — возможностью прилично заработать, в том числе рискуя собственной жизнью и здоровьем», — сказал Федоров глава ВЦИОМа.

Он отметил, что в последние пять лет во всем российском обществе преобладает тревожность. «С середины 2018 года страна находится в сложном социально-психологическом состоянии. Сначала пенсионная реформа, потом пандемия, а теперь СВО. Все это очень тяжело», — пояснил социолог.

«Людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью. Это сильно выматывает. Рисков и угроз стало больше, и люди это чувствуют. Каждый день может принести неожиданности: налет беспилотников на Кремль, удар по Крымскому мосту, мобилизация, мятеж Пригожина...», — отметил Федоров.

По мнению Федорова, «столичная Россия» (20 миллионов человек) в этих условиях «уходит в себя». «Это, мелкие буржуа, столичный средний класс — московский, петербургский, екатеринбургский... Они стараются делать вид, что ничего не изменилось», — считает глава ВЦИОМа.