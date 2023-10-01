Байден под угрозой «Шатдауна» отказался от помощи Украине

Президент США Джо Байден поддержал принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования правительства страны, не включающий помощь Украине.

«В субботу, 30 сентября (по местному времени), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года… и продлевает действие некоторых истекающих полномочий», — приводит РИА Новости заявление Белого дома.

При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Подписание закона устранило угрозу шатдауна в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября.

«Шатдаун», то есть приостановка деятельности федерального правительства, могла наступить, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателям.

Республиканцы в Конгрессе не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса. Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Ряд конгрессменов заявили, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.