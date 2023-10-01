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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден под угрозой «Шатдауна» отказался от помощи Украине

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден поддержал принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования правительства страны, не включающий помощь Украине.

«В субботу, 30 сентября (по местному времени), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года… и продлевает действие некоторых истекающих полномочий», — приводит РИА Новости заявление Белого дома.

При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Подписание закона устранило угрозу шатдауна в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября.

«Шатдаун», то есть приостановка деятельности федерального правительства, могла наступить, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателям.

Республиканцы в Конгрессе не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса. Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Ряд конгрессменов заявили, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

physx

Нет, вы что, мы не против России, но поддерживаем антироссийские санкции🤔

scorpion2777

Да и Бог с ними, с убогими, отреклись и отреклись, Россия не почувствовала.

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..