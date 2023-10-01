Пентагон исчерпал «все доступные средства» помощи Украине

Министерство обороны США «исчерпало почти все доступное финансирование для помощи Украине», заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

По его словам, ведомство рассчитывает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект, который позволит начать финансирование Киева, передает CNN.

Ранее Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Киеву. В настоящее время Палата представителей находится под контролем республиканцев.

Демократическая партия в Сенате хочет принять временный бюджет, в который включена военная помощь Украине, однако республиканцы обещали заблокировать инициативу. Если сторонам не удастся согласовать бюджет, произойдет шатдаун.

Шатдаун — это частичная остановка работы правительства США. Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился только в конце января 2019 года.