Вышел новый роман Пелевина

Вышел роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» — это третье произведение писателя, действие которого происходит в мире «Transhumanism Inc.».

Здесь глобальная корпорация Transhumanism Inc. владеет подземными хранилищами с банками, в которых живут мозги умерших людей. Начальник службы безопасности корпорации адмирал-епископ Ломас пребывает в ожидании настоящего бунта, который уничтожит всех.

Чтобы предотвратить катастрофу, он посылает лучшего «баночного оперативника» в пространство «ROMA-3» — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там, а стережет ее хозяин Рима — кровавый и порочный император Порфирий.

Для лучшего понимания нового романа Пелевина рекомендуется прочесть предыдущие книги автора «Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+». Однако читать «Путешествие в Элевсин» можно и отдельно.