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Вышел новый роман Пелевина

Источник:
Sibnet.ru
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Вышел роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» — это третье произведение писателя, действие которого происходит в мире «Transhumanism Inc.».

Здесь глобальная корпорация Transhumanism Inc. владеет подземными хранилищами с банками, в которых живут мозги умерших людей. Начальник службы безопасности корпорации адмирал-епископ Ломас пребывает в ожидании настоящего бунта, который уничтожит всех.

Чтобы предотвратить катастрофу, он посылает лучшего «баночного оперативника» в пространство «ROMA-3» — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там, а стережет ее хозяин Рима — кровавый и порочный император Порфирий.

Для лучшего понимания нового романа Пелевина рекомендуется прочесть предыдущие книги автора «Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+». Однако читать «Путешествие в Элевсин» можно и отдельно.

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Культгид #Культура
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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

physx

Нет, вы что, мы не против России, но поддерживаем антироссийские санкции🤔

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

scorpion2777

Да и Бог с ними, с убогими, отреклись и отреклись, Россия не почувствовала.