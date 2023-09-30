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США спрогнозировали присоединение к России пяти регионов Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Конфликт на Украине завершится после присоединения к России еще пяти регионов бывшей советской республики, спрогнозировал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

К ним относятся Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская и Сумская области, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Риттер предположил, что освобождение Россией этих территорий будет происходить параллельно с уничтожением остатков Вооруженных сил Украины. При этом республику ждет разделение по принципу «плана Моргентау».

План Моргентау — программа послевоенного разделения Германии, предусматривавшая переход ключевых производственных районов под международный контроль и ликвидацию тяжелой промышленности. План был предложен в 1944 году и реализован частично.

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Политика #Мир
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