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Боррель тайно прибыл в Одессу

Источник:
Sibnet.ru
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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель неожиданно прибыл в Одессу с необъявленным визитом, говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Глава европейской дипломатии совершил прогулку по городу, затем Боррель выступил в Спасо-Преображенском соборе Одессы, отмечается в сообщении.

«Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью», — подчеркнул Боррель в опубликованной видеозаписи.

Он также назвал Одессу красивым историческим городом и заявил, что она должна мелькать в заголовках «из-за ее яркой культуры и духа». По его словам, вместо этого Одесса оказывается в новостях из-за обстрелов.

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Политика #Мир
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