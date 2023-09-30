Боррель тайно прибыл в Одессу

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель неожиданно прибыл в Одессу с необъявленным визитом, говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Глава европейской дипломатии совершил прогулку по городу, затем Боррель выступил в Спасо-Преображенском соборе Одессы, отмечается в сообщении.

«Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью», — подчеркнул Боррель в опубликованной видеозаписи.

Он также назвал Одессу красивым историческим городом и заявил, что она должна мелькать в заголовках «из-за ее яркой культуры и духа». По его словам, вместо этого Одесса оказывается в новостях из-за обстрелов.