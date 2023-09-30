Невероятный эксперимент с антиматерией показали на видео

Антиматерия не обладает антигравитацией, на антивещество действует обычная гравитация, как и на любые другие предметы, выяснили ученые. Результаты были получены в результате эксперимента ЦЕРН.

Некоторые исследователи до недавнего времени предполагали, что антивещество обладает способностью левитировать, а не падать в гравитационном поле вниз, как это делает обычная материя.

Чтобы проверить, так ли это, физики провели эксперимент. Они собрали в специальной установке атомы антиводорода и с помощью магнитов компенсировали электромагнитные поля, чтобы снизить воздействие гравитации.

После накопления достаточного количества антивещества ловушку открыли и позволили атомам покинуть ее в свободном движении. Оказалось, что количество упавших атомов значительно превышает количество взлетевших, что говорит об отсутствии антигравитации.

Гравитационное ускорение антиматерии, которое обнаружила команда ученых, оказалось крайне близко к ускорению обычной материи на Земле — 9,8 метра в секунду, говорится в статье, опубликованной журналом Nature.

Антиматерия — это особый вид материи, который состоит из античастиц. Античастицы имеют противоположные характеристики по сравнению с частицами обычной материи. Например, у электрона отрицательный заряд, а у его античастицы позитрона он положительный.