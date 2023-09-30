НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев предрек появление в составе России новых регионов

Источник:
Sibnet.ru
502 4

Военная операция на Украине будет продолжаться «до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

В поздравлении с Днем воссоединения новых регионов с Россией Медведев отметил, что осенью 2022 года на референдумах жители освобожденных территорий приняли судьбоносное решение быть со своим Отечеством.

«Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Медведев подытожил, что победа будет за Россией и новых регионов в ее составе будет больше. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

Еще по теме
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Путин выступит с новым обращением
Глава Минфина оценил цены фразой «если не покупать, то нормальные»
Путин встретился с «преемником Пригожина»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Комик Слава Комиссаренко случайно женился на вебкамщице
Обсуждение (4)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

physx

Нет, вы что, мы не против России, но поддерживаем антироссийские санкции🤔

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

scorpion2777

Да и Бог с ними, с убогими, отреклись и отреклись, Россия не почувствовала.