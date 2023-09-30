Медведев предрек появление в составе России новых регионов

Военная операция на Украине будет продолжаться «до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

В поздравлении с Днем воссоединения новых регионов с Россией Медведев отметил, что осенью 2022 года на референдумах жители освобожденных территорий приняли судьбоносное решение быть со своим Отечеством.

«Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Медведев подытожил, что победа будет за Россией и новых регионов в ее составе будет больше. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.