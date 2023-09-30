Турция построит на Украине завод ударных дронов

Турецкая компания Baykar инвестирует порядка 100 миллионов долларов в строительство на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар на международном форуме оборонных индустрий в Киеве сообщил, что строительство начато, на завершение работ нужно около полутора лет, передает агентство «Укринформ».

На украинском заводе планируется производить ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. При этом пока неясно, как турецкая сторона собирается обеспечивать цепочку поставок комплектующих в условиях боевых действий.

Известно, что запущенный в производство дрон Bayraktar Akinci до недавнего времени оснащался украинским турбовинтовым двигателем АИ-450С.