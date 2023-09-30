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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Турция построит на Украине завод ударных дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Турецкая компания Baykar инвестирует порядка 100 миллионов долларов в строительство на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар на международном форуме оборонных индустрий в Киеве сообщил, что строительство начато, на завершение работ нужно около полутора лет, передает агентство «Укринформ».

На украинском заводе планируется производить ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. При этом пока неясно, как турецкая сторона собирается обеспечивать цепочку поставок комплектующих в условиях боевых действий.

Известно, что запущенный в производство дрон Bayraktar Akinci до недавнего времени оснащался украинским турбовинтовым двигателем АИ-450С.

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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

physx

Нет, вы что, мы не против России, но поддерживаем антироссийские санкции🤔

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

А. Царьков

а что вы от азиатов хотели, кто слаще лепешку дал тот и господин