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Зеленский запустит производство оружия на российские деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Масштабный международный кластер по производству оружия и военной техники развернут на Украине, сообщил президент Владимир Зеленский. При этом созданный «альянс оборонных индустрий» будет финансироваться за счет продажи конфискованных российских активов.

«На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов. При этом Зеленский признал, что наполнение фонда станет дополнительной статьей государственных расходов.

В украинском бюджете на 2024 год заложен рекордный дефицит — около 42 миллиардов долларов. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что средства от продажи конфискованных на территории страны российских активов пойдут в фонд восстановления инфраструктуры.

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Политика #Мир #Оружие
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