Греф назвал главную причину проблемы беженцев

Экологическая обстановка, а не войны и конфликты является главной причиной проблемы вынужденных переселенцев, заявил председатель правления Сбера Герман Греф на экофоруме на Алтае.

«Если мы посмотрим на проблему беженцев и переселенцев в мире, то на самом деле генераторами этих событий являются никакие не военные действия, никакие не угрозы жизни и здоровью, а экологические последствия», – сказал он.

Греф добавил, что на 2020 год насчитывалось порядка 300 миллионов экологических беженцев. Люди уехали из мест, непригодных для проживания.

«Это, конечно, колоссальная проблема, и климатические изменения будут продолжаться и вызывать цепные реакции», – цитирует его ТАСС.

По прогнозу ученых, количество опасных природных катаклизмов вырастет к концу столетия в 20-30 раз. Греф уточнил, за последние 50 лет было зарегистрировано около 12 тысяч такого рода явлений, от них погибли около 2 миллионов человек, ущерб составил $4,3 триллионов долларов.

«Если эту цифру умножить на 20-30, можно представить, что это будет означать с точки зрения влияния на экономику, на жизнь и здоровье людей. Это проблема комплексная, и она потребует очень серьезного внимания со стороны властей», – добавил он.