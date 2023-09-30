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Искусственный интеллект отследит барсов на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Снежный бар, ирбис в Сайлюгемском парке в Горном Алтае
Фото: © Сайлюгемский парк/WWF

Беспилотники и искусственный интеллект помогут отслеживать популяцию снежного барса в Республике Алтай, где обитает почти половина этих редких хищников.

«В Горном Алтае есть три защищенных территории: два заповедника и один национальный парк. Но так как это не вся территория, барс ведь перемещается, есть случаи браконьерства. <…> Мы будем усиливать работу нацпарков беспилотниками для того, чтобы фиксировать нарушителей, а также чтобы можно было наблюдать за численностью ирбиса», – рассказал агентству ТАСС первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Он уточнил, что с Московским физико-техническим институтом идет работа по применению ИИ для распознавания конкретной особи. Искусственный интеллект будет установлен на компьютере, а с беспилотника будут поступать фото- и видеоматериалы. Их анализ позволит понять – одна и та же особь переходит из одного места в другое или это разные животные.

По данным экологов, в России расположен самый северный ареал обитания краснокнижного снежного барса. В России их насчитывается около 90, почти половина из них – в горах Республики Алтай.

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Жизнь #Звери #Республика Алтай
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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

physx

Нет, вы что, мы не против России, но поддерживаем антироссийские санкции🤔

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

А. Царьков

а что вы от азиатов хотели, кто слаще лепешку дал тот и господин