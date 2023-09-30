Искусственный интеллект отследит барсов на Алтае

Беспилотники и искусственный интеллект помогут отслеживать популяцию снежного барса в Республике Алтай, где обитает почти половина этих редких хищников.

«В Горном Алтае есть три защищенных территории: два заповедника и один национальный парк. Но так как это не вся территория, барс ведь перемещается, есть случаи браконьерства. <…> Мы будем усиливать работу нацпарков беспилотниками для того, чтобы фиксировать нарушителей, а также чтобы можно было наблюдать за численностью ирбиса», – рассказал агентству ТАСС первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Он уточнил, что с Московским физико-техническим институтом идет работа по применению ИИ для распознавания конкретной особи. Искусственный интеллект будет установлен на компьютере, а с беспилотника будут поступать фото- и видеоматериалы. Их анализ позволит понять – одна и та же особь переходит из одного места в другое или это разные животные.

По данным экологов, в России расположен самый северный ареал обитания краснокнижного снежного барса. В России их насчитывается около 90, почти половина из них – в горах Республики Алтай.