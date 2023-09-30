Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах

Американского актера Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах. Соответствующий иск подал массажист, личность которого не раскрывается.

Мужчина рассказал, что в августе и сентябре 2016 года Спейси через специальное приложение заказал три полуторачасовых сеанса массажа в комнате отеля New York Edition Hotel в Нью-Йорке, передает TMZ.

Истец утверждает, что Спейси делал ему непристойные предложения, предлагал за них деньги, заметно возбуждался и настаивал на конкретных манипуляциях. Например, он просил начинать массаж с ягодиц и принимал позы, подразумевающие обнажение гениталий

Массажист подчеркнул, что после этих встреч пострадало его психическое здоровье, развились тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство, он не уверен в себе как в специалисте, муже и отце. Мужчина требует денежной компенсации.

В 2016 году другой массажист уже обвинял Спейси в домогательствах. Актер обвинения отрицал, дело было закрыто. 26 июля 2023 года суд присяжных в Лондоне вынес решение о его невиновности по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин.