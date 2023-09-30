Продлен лимит беспошлинного ввоза покупок из-за границы

Евразийская экономическая комиссия продлила лимит беспошлинного ввоза покупок из-за границы до 1 апреля 2024 года.

Решение распространяется на ввоз и доставку товаров в Россию, Беларусь, Киргизию и Казахстан — они входят в Евразийский экономический союз. В эти страны можно ввозить товары для личного пользования весом до 31 килограмма и стоимостью до 1000 евро без уплаты пошлины.

Лимит касается товаров, которые ввозят по воде или суше: пешком, на машине, поезде или автобусе, на морском или речном судне. Он также распространяется на покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Беспошлинный порог подняли весной 2022 года, он продлен в четвертый раз. Изначально предполагалось, что правила будут действовать до 1 октября 2022 года, но каждые полгода их продлевали.

До этого лимит составлял 200 евро. Его ввели в 2020 году для выравнивания условий работы зарубежных и отечественных онлайн-магазинов. При превышении лимита по стоимости или весу необходимо заплатить пошлину: 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.