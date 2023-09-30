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Продлен лимит беспошлинного ввоза покупок из-за границы

Источник:
Sibnet.ru
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Евразийская экономическая комиссия продлила лимит беспошлинного ввоза покупок из-за границы до 1 апреля 2024 года.

Решение распространяется на ввоз и доставку товаров в Россию, Беларусь, Киргизию и Казахстан — они входят в Евразийский экономический союз. В эти страны можно ввозить товары для личного пользования весом до 31 килограмма и стоимостью до 1000 евро без уплаты пошлины.

Лимит касается товаров, которые ввозят по воде или суше: пешком, на машине, поезде или автобусе, на морском или речном судне. Он также распространяется на покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Беспошлинный порог подняли весной 2022 года, он продлен в четвертый раз. Изначально предполагалось, что правила будут действовать до 1 октября 2022 года, но каждые полгода их продлевали.

До этого лимит составлял 200 евро. Его ввели в 2020 году для выравнивания условий работы зарубежных и отечественных онлайн-магазинов. При превышении лимита по стоимости или весу необходимо заплатить пошлину: 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.

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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

physx

Нет, вы что, мы не против России, но поддерживаем антироссийские санкции🤔

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

А. Царьков

а что вы от азиатов хотели, кто слаще лепешку дал тот и господин