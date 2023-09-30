Microsoft выпустит облегченную версию Windows 12

Компания Microsoft выпустит облачную версию Windows 12, которая будет предназначаться для недорогих образовательных устройств.

Облачная версия Windows 12 не предназначена для замены традиционной фирменной ОС на настольных компьютерах и может стать ответом Chrome OS, пишет тематический ресурс WindowsLatest со ссылкой на несколько источников, близких к Microsoft.

Центром Windows 12 станут браузер Microsoft Edge и новая система искусственного интеллекта станут центром первой веб-версии Windows 12. Ожидается, что новая ОС появится в 2024 году.

Операционную систему ChromeOS от Google в настоящее время главным образом используют на школьных и студенческих ПК и ноутбуках, отличающихся доступностью.