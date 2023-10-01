НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский пережил в Америке четыре дипломатических позора

Источник:
Newsweek
392 2

Президент Владимир Зеленский помимо неудачного контрнаступления сумел «провалиться» и на других фронтах — пережить четыре дипломатических кошмара за один визит в США, заявил обозреватель Newsweek Брендан Коул.

«Начиналось все хорошо: Зеленский встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом и членами Конгресса, в том числе с лидером сенатского большинства Чаком Шумером, который подтвердил необходимость военной и моральной поддержки Киева в борьбе с Россией», — пишет Коул.

Но потом, по его словам, мир стал свидетелем ссоры между Украиной и Польшей по поводу отказа польских властей ввозить украинское зерно. Зеленский публично в ООН обвинил Варшаву в «поддержке России». Президент Польши Анджей Дуда в ответ назвал Украину «утопленником» и отказался от встречи с Зеленским.

Следующий скандал разгорелся в Канаде. На встречу с Зеленский в канадский парламент пригласили 98-летнего нациста, ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунка. И президент Украины ему бурно аплодировал. Это вызвало волну возмущения в мире.

«Потом появились новые заявления о причастности Украины к падению ракеты в Польше и диверсии на трубопроводе между Россией и Германией», — отметил Коул.

По словам обозревателя Newsweek, внешнеполитические проблемы Украины нарастают как снежный ком.

Еще по теме
Байден под угрозой «Шатдауна» отказался от помощи Украине
США спрогнозировали присоединение к России пяти регионов Украины
Боррель тайно прибыл в Одессу
Зеленский запустит производство оружия на российские деньги
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Раскрыта тайна ведьминых кругов
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
Обсуждение (2)
Картина дня
Пентагон исчерпал «все доступные средства» помощи Украине
Раскрыты планы Путина на день рождения
Байден под угрозой «Шатдауна» отказался от помощи Украине
Социолог заявил о 20 миллионах «ушедших в себя» россиян после СВО
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
39
Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии
25
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
22
Путин потребовал разобраться с ценами на бензин
20
Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом
19
Путин повысил себе зарплату