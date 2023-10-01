Зеленский пережил в Америке четыре дипломатических позора

Президент Владимир Зеленский помимо неудачного контрнаступления сумел «провалиться» и на других фронтах — пережить четыре дипломатических кошмара за один визит в США, заявил обозреватель Newsweek Брендан Коул.

«Начиналось все хорошо: Зеленский встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом и членами Конгресса, в том числе с лидером сенатского большинства Чаком Шумером, который подтвердил необходимость военной и моральной поддержки Киева в борьбе с Россией», — пишет Коул.

Но потом, по его словам, мир стал свидетелем ссоры между Украиной и Польшей по поводу отказа польских властей ввозить украинское зерно. Зеленский публично в ООН обвинил Варшаву в «поддержке России». Президент Польши Анджей Дуда в ответ назвал Украину «утопленником» и отказался от встречи с Зеленским.

Следующий скандал разгорелся в Канаде. На встречу с Зеленский в канадский парламент пригласили 98-летнего нациста, ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунка. И президент Украины ему бурно аплодировал. Это вызвало волну возмущения в мире.

«Потом появились новые заявления о причастности Украины к падению ракеты в Польше и диверсии на трубопроводе между Россией и Германией», — отметил Коул.

По словам обозревателя Newsweek, внешнеполитические проблемы Украины нарастают как снежный ком.