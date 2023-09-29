Ржаному хлебу предсказали исчезновение

Ржаной хлеб в России может стать редкостью из-за снижения урожая ржи до 1,8 миллиона тонн, спрогнозировал Союз мукомольных и крупяных предприятий.

«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 миллиона тонн, ржи 1-3 классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема — рожь 3 класса», — рассказал на брифинге президент союза Игорь Свириденко.

По его словам, такие показатели качества не считаются хорошими для производства хлеба. Он также отметил, что в настоящее время ржаной муки производится всего 10% в соотношении с более распространенной пшеничной.

«Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья», — предупредил Свириденко.

В 2022 году сбор ржи в России составил 2,179 миллиона тонн. В этом году ее посевы сократились до 834 тысяч га с 894 тысяч га в 2022 году.