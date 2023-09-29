Раскрыта тайна ведьминых кругов

Испанские ученые выяснили экологические факторы, определяющие распространение ведьминых кругов. Это позволило разгадать тайну этих загадочных природных образований.

Ведьмины круги — голые участки земли в форме круга, окруженные кольцом растительности. Диаметр этих кругов может варьироваться от двух до 15 метров. Они также могут исчезать и появляться снова без видимых причин.

Природа этого загадочного феномена долгое время оставалась неизвестной ученым. Одна из гипотез предполагает, что они формируются из-за борьбы растений за доступ к воде в условиях засухи. Другая гипотеза связывает их с деятельностью термитов.

Анализируя спутниковые снимки, ученые нашли 263 участка, которые похожи ведьмины круги. Такие образования встречаются в 15 странах на трех континентах, включая такие территории, как Мадагаскар, Ближний Восток и Казахстан.

Дальнейшие изучение собранных данных показало, что ведьмины круги образуются в результате сочетания конкретных характеристик почвы и климата. Их появление наблюдается на территориях, где в почве низкое содержание азота, а ежегодное количество осадков меньше 200 миллиметров.

Такие условия создают сложности для растений, которые борются за доступ к воде и питательным веществам. Исследователи отмечают, что полученный результат подтверждает одну из популярных гипотез.

Ученые уже создали первые в истории глобальный атлас ведьминых кругов, который дал новое представление об экологии и географии этого явления. В будущем он упростит детальное изучение этого феномена.