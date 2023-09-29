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Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве российских граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе», — говорится в документе.

Всего в рамках осеннего призыва на военную службу отправятся 130 тысяч человек. Весной этого года на военную службу были призваны 147 тысяч человек, а прошлой осенью — 120 тысяч человек.

В августе этого года был принят закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет, однако изменения начнут действовать с 1 января 2024 года, в этом году призыв проходит без изменений.

Призывники этой осенью будут получать повестки в бумажной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

А. Царьков

а что вы от азиатов хотели, кто слаще лепешку дал тот и господин

Nik3316

"И если у Украины нет ограничений..." ну что тут скажешь))))

physx

Нет, вы что, мы не против России, но поддерживаем антироссийские санкции🤔

Nik3316

навязывание кредита так то незаконно...