Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве российских граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе», — говорится в документе.

Всего в рамках осеннего призыва на военную службу отправятся 130 тысяч человек. Весной этого года на военную службу были призваны 147 тысяч человек, а прошлой осенью — 120 тысяч человек.

В августе этого года был принят закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет, однако изменения начнут действовать с 1 января 2024 года, в этом году призыв проходит без изменений.

Призывники этой осенью будут получать повестки в бумажной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.