Сервис Discord сломался по всему миру

Пользователи сервиса для общения Discord пожаловались на некорректную работу приложения по всему миру, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Отмечается, что сбои зафиксированы в США, Австралии, Канаде, Германии, Индии, Новой Зеландии, России и ряде других странах. Так, больше всего жалоб на платформе от жителей США и Великобритании.

По данным Downdetector, большинство комментаторов жалуются на плохое соединение с сервером, а также на нестабильную работу мобильного приложения. Число активных пользователей платформы превышает 150 миллионов в месяц.

Сообщения о сбоях в работе Discord за последние 24 часа Фото : © Downdetector

Сервис Discord изначально задумывался как платформа для геймеров. Он позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями.