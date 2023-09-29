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Сервис Discord сломался по всему миру

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи сервиса для общения Discord пожаловались на некорректную работу приложения по всему миру, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Отмечается, что сбои зафиксированы в США, Австралии, Канаде, Германии, Индии, Новой Зеландии, России и ряде других странах. Так, больше всего жалоб на платформе от жителей США и Великобритании.

По данным Downdetector, большинство комментаторов жалуются на плохое соединение с сервером, а также на нестабильную работу мобильного приложения. Число активных пользователей платформы превышает 150 миллионов в месяц.

Сообщения о сбоях в работе Discord за последние 24 часа
Сообщения о сбоях в работе Discord за последние 24 часа
Фото: © Downdetector

Сервис Discord изначально задумывался как платформа для геймеров. Он позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями.

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Топ комментариев

А. Царьков

а что вы от азиатов хотели, кто слаще лепешку дал тот и господин

MuCbE

Нет не будет. Россия просто начнет истреблять Украину. И Киев за 3 дня возьмут, правда как США брали...

Nik3316

"И если у Украины нет ограничений..." ну что тут скажешь))))

anubis77

Ты же почему-то решил что разбираешься вообще во всём. Отчего ж ему не решить?