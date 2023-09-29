Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравит россиян с Днем воссоединения новых регионов, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днем воссоединения новых регионов с Россией», — цитирует Пескова ТАСС.

Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.

Путин 28 сентября 2023 года подписал закон, согласно которому устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник будут отмечать 30 сентября.