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Путин выступит с новым обращением

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравит россиян с Днем воссоединения новых регионов, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днем воссоединения новых регионов с Россией», — цитирует Пескова ТАСС.

Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.

Путин 28 сентября 2023 года подписал закон, согласно которому устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник будут отмечать 30 сентября.

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А. Царьков

а что вы от азиатов хотели, кто слаще лепешку дал тот и господин

MuCbE

Нет не будет. Россия просто начнет истреблять Украину. И Киев за 3 дня возьмут, правда как США брали...

Nik3316

"И если у Украины нет ограничений..." ну что тут скажешь))))

anubis77

Ты же почему-то решил что разбираешься вообще во всём. Отчего ж ему не решить?