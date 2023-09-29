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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Прочность российской обороны удивила главу ВС Британии

Источник:
ТАСС
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Линия обороны российских войск оказалась крепче, чем полагали на Западе, из-за этого украинское контрнаступление идет медленными темпами, заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании адмирал Тони Радакин.

Радакин считает, что в настоящее время фактически идет «война на истощение», для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь. «Военные выигрывают битвы, но именно экономика и устойчивость, как правило, выигрывают войны», — цитирует ТАСС Родакин.

По его словам, ситуация осложняется недостатком военной подготовки у украинских мобилизованных солдат, а также неоднородностью вооружения, где встречается техника как советского периода, так и западного образца. Кроме того, он намекнул на то, что Киев запоздал с решением начать контрнаступление.

«А потом [выяснилось], что в действительности некоторые из российских оборонительных сооружений оказались крепче, чем изначально предполагалось», —отметил.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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