Синоптик предсказал неустойчивую и капризную зиму

Зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. В Москве это произойдет примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, отметил Тишковец в интервью радио Sputnik.

С приходом метеорологической зимы начнется чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. «Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима», — сказал Тишковец.

Он отметил, что явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в зимнем сезоне. Синоптик также рассказал, что влияние глобального потепления будет ощущаться в большинстве российских регионов как осенью, так и предстоящей зимой.

В зимние месяцы температура воздуха на большей части территории России будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать 3-5 градусов, особенно конец зимы будет теплым.