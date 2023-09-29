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Токаев заявил, что Казахстан не «Анти‑Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отверг обвинения некоторых политиков в заигрывании казахстанских властей с Западом и отдалении от России.

Накануне Токаев в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций в отношении России и не допускать их обхода.

«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», — цитирует РИА Новости Токаева.

По его словам, Казахстан и Россия имеют давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи

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Политика #Мир
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