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Китайцы быстро подделали скрытые метки на коробках iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские фабрики уже научились подделывать новейшую защиту Apple — скрытые метки на коробках iPhone 15, сообщил инсайдер Majin Bu.

Apple добавила новый механизм защиты от подделок на коробки с iPhone 15. Производитель начал клеить специальный QR-код и надпись «iPhone», которые можно увидеть только под ультрафиолетовым светом, написал Majin Bu в Twitter.

Но принятые меры не помогли, поскольку вскоре после старта продаж смартфона в Китае научились подделывать и скрытые метки.

Теперь при покупке iPhone в интернете или непроверенном магазине стоит быть максимально осторожным. Лучший способ проверки — ввести серийный номер на официальном сайте Apple.

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Топ комментариев

MuCbE

Нет не будет. Россия просто начнет истреблять Украину. И Киев за 3 дня возьмут, правда как США брали...

А. Царьков

а что вы от азиатов хотели, кто слаще лепешку дал тот и господин

Nik3316

"И если у Украины нет ограничений..." ну что тут скажешь))))

pepelmetal

Такое случается, когда во главе страны соросёнок!