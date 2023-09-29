Китайцы быстро подделали скрытые метки на коробках iPhone

Китайские фабрики уже научились подделывать новейшую защиту Apple — скрытые метки на коробках iPhone 15, сообщил инсайдер Majin Bu.

Apple добавила новый механизм защиты от подделок на коробки с iPhone 15. Производитель начал клеить специальный QR-код и надпись «iPhone», которые можно увидеть только под ультрафиолетовым светом, написал Majin Bu в Twitter.

Но принятые меры не помогли, поскольку вскоре после старта продаж смартфона в Китае научились подделывать и скрытые метки.

Теперь при покупке iPhone в интернете или непроверенном магазине стоит быть максимально осторожным. Лучший способ проверки — ввести серийный номер на официальном сайте Apple.