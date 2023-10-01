Астрономы описали природу «пылающих миров»

Международная группа астрономов пролила свет на загадочные «пылающие миры» — массивные экзопланеты с бурлящими вулканическими океанами магмы. Они совершенно не похожи на планеты нашей Солнечной системы.

«Пылающие миры» широко распространены во Вселенной. Известно, что почти половина из всех обнаруженных каменистых экзопланет способна удерживать магму на своей поверхности, говорится в статье ученых, опубликованной The Astrophysical Journal.

Вероятной причиной этого явления считается близость таких планет к их родительским звездам. Как правило, «пылающие миры» совершают оборот вокруг своих звезд менее чем за 10 дней. Из-за такой близости планета подвергается бомбардировке звездным излучением, которое повышает температуру поверхности до экстремальных значений.

Моделирование показало, что мантии таких планет могут принимать одну из трех возможных форм: первую, в которой вся мантия полностью расплавлена; вторую, когда океан магмы лежит на поверхности; третью, напоминающую бутерброд, состоящий из океана магмы на поверхности, слоя твердой породы посередине и еще одного слоя расплавленной магмы, расположенного ближе к ядру планеты.

В качестве примера ученые приводят планету, которая в четыре раза массивнее Земли. Она покрыта расплавленной магмой, но при этом может удерживать более чем в 130 раз больше воды, чем ее сегодня находится в земных океанах.

Но даже столь огромное количество воды не делает ее пригодной для существования жизни в известной нам форме.