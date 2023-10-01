НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Астрономы описали природу «пылающих миров»

Источник:
РГ
166 0

Международная группа астрономов пролила свет на загадочные «пылающие миры» — массивные экзопланеты с бурлящими вулканическими океанами магмы. Они совершенно не похожи на планеты нашей Солнечной системы.

«Пылающие миры» широко распространены во Вселенной. Известно, что почти половина из всех обнаруженных каменистых экзопланет способна удерживать магму на своей поверхности, говорится в статье ученых, опубликованной The Astrophysical Journal.

Вероятной причиной этого явления считается близость таких планет к их родительским звездам. Как правило, «пылающие миры» совершают оборот вокруг своих звезд менее чем за 10 дней. Из-за такой близости планета подвергается бомбардировке звездным излучением, которое повышает температуру поверхности до экстремальных значений.

Моделирование показало, что мантии таких планет могут принимать одну из трех возможных форм: первую, в которой вся мантия полностью расплавлена; вторую, когда океан магмы лежит на поверхности; третью, напоминающую бутерброд, состоящий из океана магмы на поверхности, слоя твердой породы посередине и еще одного слоя расплавленной магмы, расположенного ближе к ядру планеты.

В качестве примера ученые приводят планету, которая в четыре раза массивнее Земли. Она покрыта расплавленной магмой, но при этом может удерживать более чем в 130 раз больше воды, чем ее сегодня находится в земных океанах. 

Но даже столь огромное количество воды не делает ее пригодной для существования жизни в известной нам форме.

Тема: Человек и космос
Зафиксирована гигантская вспышка в космосе
Ученые NASA вскрыли контейнер с грунтом астероида Бенну
Обнаружена полностью металлическая планета
NASA впервые показало изображение «темной стороны» Луны
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Раскрыта тайна ведьминых кругов
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
39
Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии
25
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
22
Путин потребовал разобраться с ценами на бензин
20
Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом
19
Путин повысил себе зарплату