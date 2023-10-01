Врач объяснила, почему нужно пить много чистой воды

Недостаток чистой питьевой воды в организме человека приводит зачастую к необратимым последствиям, предупредила врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она перечислила заболевания, которые могут развиваться и прогрессировать в условиях недостаточного потребления воды. В частности, дефицит жидкости в организме приводит к сгущению крови и риску появления тромбозов и к снижению когнитивных способностей, из-за чего, в свою очередь, может ухудшаться зрение, цитирует «Газета.ру» врача.

По ее словам, если пить недостаточно, возрастает вероятность повышенной отечности, частых запоров и образования камней в почках, увеличивается сонливость, появляются головные боли, снижается концентрация и внимание.

Кроме того, кто меньше пьет — тот, как правило, больше ест, поскольку «человек может путать чувство жажды с чувством голода, пытаясь его заесть», отметила врач Тихомирова. По ее заявлению, не существует ни одного органа, который бы не страдал при недостатке воды.

В среднем женщина должна выпивать около двух литров питьевой воды, мужчина — около трех, но для каждого организма норма потребления индивидуальна.