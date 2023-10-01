НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач объяснила, почему нужно пить много чистой воды

Источник:
Sibnet.ru
266 1

Недостаток чистой питьевой воды в организме человека приводит зачастую к необратимым последствиям, предупредила врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она перечислила заболевания, которые могут развиваться и прогрессировать в условиях недостаточного потребления воды. В частности, дефицит жидкости в организме приводит к сгущению крови и риску появления тромбозов и к снижению когнитивных способностей, из-за чего, в свою очередь, может ухудшаться зрение, цитирует «Газета.ру» врача.

По ее словам, если пить недостаточно, возрастает вероятность повышенной отечности, частых запоров и образования камней в почках, увеличивается сонливость, появляются головные боли, снижается концентрация и внимание.

Кроме того, кто меньше пьет — тот, как правило, больше ест, поскольку «человек может путать чувство жажды с чувством голода, пытаясь его заесть», отметила врач Тихомирова. По ее заявлению, не существует ни одного органа, который бы не страдал при недостатке воды.

В среднем женщина должна выпивать около двух литров питьевой воды, мужчина — около трех, но для каждого организма норма потребления индивидуальна.

Еще по теме
Невролог перечислила причины бессонницы
Эксперты объяснили, почему есть руками вкусней и полезней
Инфекционист рассказал о том, когда ставить прививку от коронавируса
РПЦ хочет запретить аборты после 8 недель
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Раскрыта тайна ведьминых кругов
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
Обсуждение (1)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
39
Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии
26
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
22
Путин потребовал разобраться с ценами на бензин
20
Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом
19
Путин повысил себе зарплату