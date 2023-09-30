Невролог перечислила причины бессонницы

Бессонница чаще всего развивается на фоне хронических заболеваний, эмоционального стресса, гормональных сбоев, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Свою лепту в развитие нарушений сна вносят и внешние факторы — работа по ночам, слишком длительные перелеты, в которых меняются часовые пояса, употребление спиртных напитков, кофеина и некоторых лекарств, объяснила «Известиям» врач.

«Приводит ли хроническая бессонница к серьезным последствиям — вопрос открытый. С одной стороны, очевидно, что после бессонной ночи человек чувствует себя разбитым. Ему трудно сконцентрироваться и удержать внимание, а из-за повышенной сонливости он может стать раздражительным или тревожным», — отметила Демьяновская.

С другой стороны, по ее словам, ряд исследований показывает, что бессонница не влияет на уровень травматизма, аварийности на дорогах. Но, как бы то ни было, нарушения сна сказываются на здоровье. Связь бессонницы с депрессией, головной болью, ожирением, сахарным диабетом и повышенным артериальным давлением — доказана, указала врач.

Лечение бессонницы зависит от причины, ее вызвавшей. Снотворные — не панацея. Эти лекарства могут вызвать дневную сонливость, трудности с концентрацией внимания, привыкание, поэтому с ними нужно обращаться осторожно, предупредила Демьяновская.