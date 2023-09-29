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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США намекнули Зеленскому об окончании терпения

Источник:
Politico
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Запад демонстрирует, что у него заканчивается оружие для Украины и терпение в отношении Киева, пишет американское издание Politico.

«Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины, — говорится в статье.

Смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте, считает старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана.

Новый глава Генштаба США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Польша, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить киевскому режиму больше оружия. Во Франции также допустили такой вариант развития событий.

«Если контрнаступление ВСУ провалится или если они не смогут прорвать российскую оборону, думаю, что опасения по поводу долгосрочных военных действий усилятся», — полагает Кансиана.

Тема: Военная операция на Украине
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