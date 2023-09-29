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Рысь переплыла залив озера Байкал. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/zapovednoe_podlemorye

Рысь в Забайкальском национальном парке плыла по Чивыркуйскому заливу озера Байкал, гордо вытягивая морду над водой, сообщает пресс-служба «Заповедного подлеморья».

«Куда направилась рысь? Вероятнее всего, либо решила попытать счастья на новом кормовом участке, либо убегала от врагов (например, волк или росомаха) и выбрала путь спасения через Байкал», — говорится в сообщении.

Рысь– самый крупный представитель семейства кошачьих в этом регионе и типично лесной зверь. Для жилья выбирает чаще высокоствольные, захламленные леса. 

Охотятся на зорях и ночью, чаще в одиночку, но иногда парами или даже семьями. Логово хищник устраивает в буреломах, низко расположенных дуплах, под корнями упавших деревьев или в расщелинах скал. Увидеть рысь – большая удача, это редкий вид и очень скрытное, осторожное животное.

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