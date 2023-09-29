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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны объявило о начале осеннего призыва

Источник:
ТАСС
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Осенний призыв с 1 октября стартует во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в новых регионах, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Осенний призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — цитирует ТАСС Цимлянского.

По его словам, начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. «Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — подчеркнул адмирал.

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