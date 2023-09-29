Вышел трейлер исторического фильма «Императрицы» с Пересильд

Тизерный трейлер документально-художественного блокбастера «Императрицы» опубликовали в Сети, премьера назначена на 26 октября.

По сюжету, Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха: Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника.

Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть.

Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Иван Колесников, Игорь Гордин, Ольга Лерман, Евгений Шварц. Режиссер – Андрей Кравчук.