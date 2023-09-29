Вышел трейлер исторического фильма «Императрицы» с Пересильд

Тизерный трейлер документально-художественного блокбастера
«Императрицы» опубликовали в Сети, премьера назначена на 26 октября.
По сюжету, Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что
выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в
том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью
великого монарха: Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника.
Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых
переворотов — время интриг и борьбы за власть.
Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Иван Колесников, Игорь Гордин, Ольга Лерман, Евгений Шварц. Режиссер – Андрей Кравчук.