Генштаб рассказал о планах дополнительной мобилизации

Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сказал Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.

По его словам, все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Частичная мобилизация в 2022 году была объявлена 21 сентября, в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении задания по мобилизации — всего было призвано 300 тысяч человек.