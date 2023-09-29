НАВЕРХ

Суд по делу Валиевой отложили

Источник:
Sibnet.ru
451 1
Камила Валиева
Фото: © ФФККР

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой отложены до ноября, сообщается на сайте суда.

Группа арбитров на этой неделе заслушала все стороны — РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и саму Валиеву, их экспертов и свидетелей. После этого распорядилась подготовить дополнительную документацию и дать сторонам возможность с ней ознакомиться.

Теперь слушания состоятся 9 и 10 ноября в Лозанне.

«На итоговое решение это абсолютно никак не повлияет. Насколько я знаю, стороны никаких комментариев не давали, процесс ведь закрытый. Так что все остается 50 на 50, как и было до этого», — прокомментировал «Газете.Ru» спортивный юрист Артем Пацев.

ISU, WADA и РУСАДА оспаривают вердикт независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины Валиевой в положительной допинг-пробе на триметазидин и лишил ее только золота чемпионата России в декабре 2021 года.

WADA ранее потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года с лишением наград, а РУСАДА — обойтись выговором.

Еще по теме
Российский конькобежец поменяет спортивное гражданство
Российскому фигуристу запретили кататься под Rammstein
Костомаров почеканил мяч на протезах. ВИДЕО
Президент Литвы лишил фигуристку Дробязко гражданства
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Допинг-контроль
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
27.09.2023 17:17
Елена Исинбаева
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
27.09.2023 09:46
Прыгунья в длину Дарья Клишина
Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК
25.09.2023 17:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков понадеялся на возвращение России в «олимпийскую семью»
23.09.2023 12:59
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))

Diman_nazi

"Путин потребовал разобраться с ценами на бензин"... Можно не надо? зная, как он требует, цена легко...

MuCbE

Нет не будет. Россия просто начнет истреблять Украину. И Киев за 3 дня возьмут, правда как США брали...