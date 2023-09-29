Суд по делу Валиевой отложили

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой отложены до ноября, сообщается на сайте суда.

Группа арбитров на этой неделе заслушала все стороны — РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и саму Валиеву, их экспертов и свидетелей. После этого распорядилась подготовить дополнительную документацию и дать сторонам возможность с ней ознакомиться.

Теперь слушания состоятся 9 и 10 ноября в Лозанне.

«На итоговое решение это абсолютно никак не повлияет. Насколько я знаю, стороны никаких комментариев не давали, процесс ведь закрытый. Так что все остается 50 на 50, как и было до этого», — прокомментировал «Газете.Ru» спортивный юрист Артем Пацев.

ISU, WADA и РУСАДА оспаривают вердикт независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины Валиевой в положительной допинг-пробе на триметазидин и лишил ее только золота чемпионата России в декабре 2021 года.

WADA ранее потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года с лишением наград, а РУСАДА — обойтись выговором.