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АвтоВАЗ отправит заграницу меньше авто, чем собирался

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ скорректировал экспортный план на текущий год: поставки составят порядка 10 тысяч автомобилей Lada, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Я бы немного сузил этот коридор и приблизил к порогу 10 тысяч, может, чуть меньше», — ответил Соколов в интервью РИА Новости на вопрос о возможной корректировке плана по экспорту. Ранее топ-менеджер отмечал, что он составит порядка 10-15 тысяч автомобилей Lada.

При этом Соколов уточнил, что основное развитие экспортного потенциала компании планируется в следующем году. Многое будет зависеть от взаимодействия с органами сертификации государств, куда будет поставляться продукция.

«Если мы сейчас на наши автомобили будем ставить другие элементы, в том числе элементы активной и пассивной безопасности автомобиля, то должны будем получать новые сертификаты. Как правило, это процесс достаточно долгий», — пояснил он.

Согласно озвученным в июне планам, поставки за рубеж в 2024 году могут составить до 50 тысяч автомобилей. АвтоВАЗ заявлял о намерении возобновить производство Lada на заводе партнеров в Казахстане и Египте. Также рассматривается сборка Lada в Алжире.

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