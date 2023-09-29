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Экс‑разведчик США призвал Зеленского покинуть Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть страну ради личной безопасности и безопасности семьи.

По мнению Риттера, в украинском обществе и армии нарастает недовольство некомпетентностью и коррумпированностью Зеленского и его правительства.

«Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку и покинуть страну. Если он будет слишком тянуть с этим, то может столкнуться с гневом украинских офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, особенно когда выясняется, насколько он коррумпирован, насколько коррумпировано его правительство», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер добавил, что коррупция в Украине достигла таких масштабов, что некоторые жители страны не могут получать пенсии и медицинское обслуживание.

Ранее Риттер предупреждал, что украинские офицеры и генералы среднего звена могут в определенный момент осуществить переворот и сместить Зеленского с поста президента.

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