Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть страну ради личной безопасности и безопасности семьи.

По мнению Риттера, в украинском обществе и армии нарастает недовольство некомпетентностью и коррумпированностью Зеленского и его правительства.

«Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку и покинуть страну. Если он будет слишком тянуть с этим, то может столкнуться с гневом украинских офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, особенно когда выясняется, насколько он коррумпирован, насколько коррумпировано его правительство», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер добавил, что коррупция в Украине достигла таких масштабов, что некоторые жители страны не могут получать пенсии и медицинское обслуживание.

Ранее Риттер предупреждал, что украинские офицеры и генералы среднего звена могут в определенный момент осуществить переворот и сместить Зеленского с поста президента.