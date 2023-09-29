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Срочные меры примут для снижения цен на бензин и дизель

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, сообщила пресс-служба правительства России.

«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим», — заявил Новак на внеочередном совещании с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов.

По словам вице-премьера, если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений. В 2021 году их производители зафиксировали предельные цены.

Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время.

Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок.

Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера.

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Экономика #Недра и ТЭК
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