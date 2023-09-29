Российский спецназ стал применять робота‑антиснайпера «Сосна-Н»

Российские подразделения специального назначения применили в
ходе спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н»
«Партия антиснайперских комплексов "Сосна-Н" была
закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — сообщил
ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Комплекс «Сосна-Н» представляет собой автоматическую
дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в
круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые
оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, — будь то
прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой
управляемой ракетной системы.
Система может работать на дистанциях до 3 тысяч метров,
дальность подавления достигает 2 тысячи метров. Масса прибора — всего 4,6 килограмма,
а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 килограмма.
«Сосна-Н» не только способна подавать сигнал тревоги и
отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с
помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали
в ходе форума «Армия-2021».