Российский спецназ стал применять робота‑антиснайпера «Сосна-Н»

Российские подразделения специального назначения применили в ходе спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н»

«Партия антиснайперских комплексов "Сосна-Н" была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Комплекс «Сосна-Н» представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, — будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы.

Система может работать на дистанциях до 3 тысяч метров, дальность подавления достигает 2 тысячи метров. Масса прибора — всего 4,6 килограмма, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 килограмма.

«Сосна-Н» не только способна подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».