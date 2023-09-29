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Танцы Бритни Спирс довели до вызова полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Полицейские приехали в дом Бритни Спирс после обращения от неравнодушного человека, которого взволновали танцы артистки с ножами.

Спирс регулярно публикует в соцсетях видео, на которых активно танцует. В одном из видео звезда задействовала в танце ножи. Это вызвало беспокойство одного из поклонников певицы.

Полицейские приехали в дом к Бритни Спирс и поговорили с охраной знаменитости, которая заверила их, что с ней все в порядке и она находится в безопасности. Позже офицеры полиции уехали, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.


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Топ комментариев

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))

Diman_nazi

"Путин потребовал разобраться с ценами на бензин"... Можно не надо? зная, как он требует, цена легко...

Uynachalnica

Ну да: https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%B...%B2%D0%B0%D0%BB