Танцы Бритни Спирс довели до вызова полиции

Полицейские приехали в дом Бритни Спирс после обращения от неравнодушного человека, которого взволновали танцы артистки с ножами.

Спирс регулярно публикует в соцсетях видео, на которых активно танцует. В одном из видео звезда задействовала в танце ножи. Это вызвало беспокойство одного из поклонников певицы.

Полицейские приехали в дом к Бритни Спирс и поговорили с охраной знаменитости, которая заверила их, что с ней все в порядке и она находится в безопасности. Позже офицеры полиции уехали, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.