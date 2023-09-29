Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии

Российская армия становится только сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.

«У украинцев гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно», — приводит РИА Новости мнение Репке.

Польские эксперты рассказали журналисту, что Украина понесла высокие людские потери и сейчас нуждается скорее в солдатах, нежели в западной технике.

«Их новые "Герани" производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. "Ланцеты" приобрели еще большую дальность. <...>. Дроны решат исход этой войны», — отметили эксперты