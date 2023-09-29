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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии

Источник:
РИА Новости
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Российская армия становится только сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.

«У украинцев гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно», — приводит РИА Новости мнение Репке.

Польские эксперты рассказали журналисту, что Украина понесла высокие людские потери и сейчас нуждается скорее в солдатах, нежели в западной технике.

«Их новые "Герани" производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. "Ланцеты" приобрели еще большую дальность. <...>. Дроны решат исход этой войны», — отметили эксперты

Тема: Военная операция на Украине
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STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))

Diman_nazi

"Путин потребовал разобраться с ценами на бензин"... Можно не надо? зная, как он требует, цена легко...

Uynachalnica

Ну да: https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%B...%B2%D0%B0%D0%BB