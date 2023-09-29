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Фонд эсэсовца Хунки закрыли в Канаде

Источник:
Sibnet.ru
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Университет Альберты в Канаде закроет образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки спустя несколько часов после обращения российского диппредставительства.

«Посольство обнаружило в результате нашей работы, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты. Даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Мы через наши соцсети обратили внимание руководства университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, как оно к этому относится», — рассказал РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.

По словам дипломата, результат не заставил себя ждать.

«Буквально через несколько часов — сегодня утром — университет публично объявил, что закрывает фонд, возвращает деньги и сожалеет, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль. Работа посольства здесь оказалась своевременной и правильной», — отметил Степанов.

В мире разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. 

В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за такую «ужасную ошибку», а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который впоследствии ушел в отставку.


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STRYKER9800

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