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Казахстан пообещал соблюдать санкции против России

Источник:
Sputnik
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Казахстан «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — сказал Токаев на пресс-конференции.

Президент Казахстана прибыл в Германию с официальным визитом 28 сентября. Он провел двустороннюю встречу с немецким канцлером, при этом переговоры частично проходили в закрытом формате.

С апреля этого года Казахстан начал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС. Эта мера была принята для исключения обхода антироссийских санкций и ограничения параллельного импорта.

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