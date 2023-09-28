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ВКС России получили истребители пятого поколения Су-57

Источник:
Sibnet.ru
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Российские авиастроители передали Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщается на сайте правительства РФ.

Самолеты военным передали представители авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Отмечается, что истребители вошли в состав ВКС России после полного цикла заводских испытаний и тестов.

«Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции», — уточнил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, а также новейший комплекс бортового оборудования. Серийные поставки самолетов начались в 2022 году.

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Оборона #Оружие #Армия
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STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))

Diman_nazi

"Путин потребовал разобраться с ценами на бензин"... Можно не надо? зная, как он требует, цена легко...

Peperz

Поколение"полупокеров" для большинства слова для них ничего не значат...