ВКС России получили истребители пятого поколения Су-57

Российские авиастроители передали Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщается на сайте правительства РФ.

Самолеты военным передали представители авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Отмечается, что истребители вошли в состав ВКС России после полного цикла заводских испытаний и тестов.

«Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции», — уточнил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, а также новейший комплекс бортового оборудования. Серийные поставки самолетов начались в 2022 году.