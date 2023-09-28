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Генсек НАТО отверг «мир любой ценой»

Источник:
Sibnet.ru
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Завершение конфликта на Украине любой ценой будет означать лишь отсутствие мира, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе посещение Киева, его слова приводятся на официальном сайте альянса.

«Капитуляция Украины не будет означать мир. Мир любой ценой значит никакого мира. Украине нужен справедливый и прочный мир, и потому я решительно приветствую план президента Зеленского из десяти шагов по достижению этой цели», — сказал Столтенберг.

Он заверил, что Киев пользуется поддержкой всех союзников по НАТО и многих партнеров в контактной группе по защите Украины, в рамках которой больше 50 стран предоставляют помощь и обеспечивают поставки.

Глава штаба генсекретаря НАТО Стиан Йенссен в августе назвал «вероятным решением» территориальные уступки Украины России в обмен на членство в НАТО. Киев сам должен решать, когда и на каких условиях он будет вести переговоры, подчеркнул чиновник.

Россия в сентябре 2022 года предлагала Украине мирные переговоры без обсуждения статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако в итоге официальный Киев отказался от диалога.

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