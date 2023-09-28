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Воссоздан «самый страшный звук в мире»

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые воссоздали шум «ацтекского свистка смерти», который считается самым страшным звуком в мире. В источниках он описывается, как нечто среднее между жутким порывом свистящего ветра и криком тысячи жертв.

Исследователи воссоздали шум такого свистка, создав его новую версию с помощью 3D-принтера на основе оригинала в форме черепа, который был найден вместе со скелетом в Мексике в конце 1990-х годов, пишет Daily Mail.

Историки считают, что ацтеки использовали такие свистки на церемониях человеческих жертвоприношений в честь бога ветра Эхекатля. В ацтекском мифе о сотворении мира Эхекатль подул на Солнце и Луну, после чего они пришли в движение.

В 1999 году оригинальный ацтекский свисток смерти был найден в руке обезглавленного скелета во время раскопок ацтекского храма в Мехико. Однако только через 15 лет ученые установили, что из него можно извлекать ужасающий звук.

В ходе изучения находки эксперты выяснили, что форма свистка имитирует форму человеческой гортани. Внутри одной из камер находится шарик, который подпрыгивает и дополнительно искажает звук.

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